Apple заплатит крупный штраф за продажу смартфонов без зарядных устройств в Бразилии

Бразилиа, 21 марта. Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу оштрафовало компанию Apple почти на 1,9 млн долларов.

Штраф наложен в связи с неполной комплектацией смартфонов. Производитель не предоставляет потенциальному покупателю зарядное устройство. Хотя Бразилия еще в декабре предъявила компании требование обеспечить покупателей полным комплектом техники.

К тому же заявленный в рекламе продукт не соответствует реальным характеристикам, отметили в Управлении по защите прав потребителей Сан-Паулу. В одном из роликов iPhone 11 Pro помещают под струю воды, заявляя, что он выдержит погружение на глубину до четырех метров в течение 30 секунд. Однако гарантия от производителя не распространяется на поломки, спровоцированные попаданием влаги на устройство.

Компания Apple намерена прекратить производство колонки HomePod из-за убыточности. Впервые эта техника появилась на рынке в 2018 году. По заявлениям ряда экспертов, цена колонки завышена. В Apple намерены сосредоточиться на выпуске HomePod mini.