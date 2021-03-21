Депрессию и непереносимость глютена причислили к наследственным болезням

Москва, 21 марта. Многие проблемы со здоровьем передаются на генетическом уровне, поэтому полезно знать, являются ли те или иные болезни распространенными в семье, отмечают генетики.

Специалисты подчеркивают, что генетическая предрасположенность к какому-либо заболеванию еще не означает, что оно настигнет с вероятностью 100%. Наследственной является лишь склонность к недугу.

Часто от родных передаются проблемы с сердцем. Поэтому людям, в чьей семье есть «сердечники», рекомендуется вести здоровый образ жизни, поддерживать нормальный вес и отказаться от вредной пищи.

Другой распространенный наследственный недуг — аденоматозные полипы (аденомы) в толстой кишке. Их формирование может начаться еще в подростковом возрасте, а стать злокачественными образования при этом могут только к 45 годам. В этом случае высок риск возникновения колоректального рака.

По наследству от родителей может достаться и целиакия, или непереносимость глютена, а также повышенный холестерин. Последняя проблема в 20 раз повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта даже в молодом возрасте.

В «подарок» может достаться и депрессия или мрачное восприятие мира. Если у родителей наблюдались подобные состояния, для их профилактики следует обращаться к специалистам.

Наследственной также является предрасположенность к лишнему весу, рассказала звездный диетолог Маргарита Королева. Она объяснила, что такая проблема, как правило, не возникает на пустом месте, но есть нюансы.