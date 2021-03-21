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Жертвами преступлений за два месяца 2021 года стали 4,3 тыс. россиян

Жертвами преступлений за два месяца 2021 года стали 4,3 тыс. россиян

Москва, 21 марта. Чуть более 4 тыс. россиян стали жертвами преступлений за два месяца текущего года, еще 5,6 тыс. пострадали, говорится в статистических материалах МВД.

На сельскую местность, согласно отчету, приходится 37,3% погибших или 1,6 тыс. человек. На города и поселки городского типа процент значительно больше — 65,3%.

Кроме того, более чем на 70% увеличился ущерб от преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Он составил 90,4 млрд рублей, сказано в статистических данных МВД. Львиная доля ущерба, а это 93,4%, приходится на преступления, которые произошли в городах и поселках городского типа.

Иностранные граждане стали чаще совершать преступления в России, сообщал сайт 360tv.ru со ссылкой на статистику министерства. При этом число противоправных действий в отношении иностранцев снизилось.

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