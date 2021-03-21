Один из участников митинга националистов на Украине может получить до 7 лет тюрьмы

Киев, 21 марта. Ранее судимый участник акции у офиса президента Украины стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Националисты пытались поджечь двери здания.

Украинская полиция задержала одного человека после митинга у офиса президента.

В субботу вечером члены запрещенной на территории РФ организации «Правый сектор»1 проводили акцию, целью которой было освобождение экс-главы одесской ячейки Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам лишения свободы по делу о похищении человека. Участники митинга облили двери офиса краской, а затем попытались их поджечь, сообщает телеканал «360».

По итогам митинга в отношении одного из самых агрессивных участников было возбуждено дело о хулиганстве. Теперь судимому за незаконное обращение с оружием жителю Винницкой области грозит до семи лет заключения.

1 Организация запрещена на территории РФ.