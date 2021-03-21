Панайотов уверен в своих шансах на победу в Евровидении

Москва, 21 марта. Певец Александр Панайотов твердо уверен, что однажды поедет на международный музыкальный конкурс «Евровидение» в качестве представителя России и одержит победу.

Музыкант вот уже не первый год пытается попасть на престижный песенный конкурс. В этот раз его вновь не оказалось в шорт-листе. Панайотов заявил, что в этом году не попал на Евровидение из-за руководителя дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты.

«Вопрос не ко мне, а к Юрию Аксюте. Мы отправляли несколько песен», — рассказал он.

Исполнитель тем не менее уверен в своих шансах на победу в международном музыкальном конкурсе.

«Почему меня не было в списке? Те, кого я видел еще до народного голосования — новая школа, молодняк. Видимо, на голос в этом году ставку не делают», — констатировал он в разговоре с «Собеседником».

В этом году на конкурс в Роттердам поедет певица Манижа с композицией «Русская женщина». Она победила в отборе, который проходил 8 марта в эфире Первого канала путем зрительского голосования. Претендовали на участие в Евровидении также Антон Беляев с группой Therr Maitz и дуэт «2Маши».