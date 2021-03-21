Перечислены причины постоянных головных болей

Москва, 21 марта. Причины постоянных головных болей обозначили врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

Головная боль считается одним из самых распространенных симптомов при различных заболеваниях. В первую очередь это состояние провоцируют стресс, перенапряжение и недосып. Поэтому крайне важно следить за графиком дня и обращать внимание на перечисленные факторы. Также стоит не забывать о важности физических нагрузок, сказала Ирина Ярцева.

Справиться с головными болями помогают нестероидные противовоспалительные препараты. Пациентам следует следить за количеством принимаемых в сутки медикаментов. Если число таблеток превышает допустимую норму, а лучше не становится, то следует обратиться за медицинской помощью, объяснила терапевт.

«Сейчас идет смена климата, наступила календарная весна, но зима продолжается, а люди любят ходить без шапки… Конечно, это ведет к спазму сосудов головного мозга и к различным проявлениям невралгии», — добавила в комментарии RT Лариса Алексеева.

Одышка после небольшой нагрузки, головные боли, снижение аппетита и боль в ротовой полости могут указывать на злокачественную анемию. В некоторых случаях болезнь может спровоцировать дефицит В12, заявили ученые из Великобритании.