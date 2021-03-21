Джим Керри снова сыграет Эйса Вентуру

Лос-Анджелес, 21 марта. Сценаристы «Соника в кино» примут участие в разработке третьей части известной кинофраншизы «Эйс Вентура».

Продюсерская компания Morgan Creek Entertainment поделилась информацией относительно своих дальнейших проектов. Ее представители заявили, что триквел «Эйс Вентура» уже получил сценаристов и площадку, на которой будет осуществляться онлайн-прокат. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

«Мы очень взволнованы развитием наших франшиз «Экзорцист» и «Эйс Вентура». Они интересны людям. Это заметно по трем млн подписчиков, общающихся на официальной странице «Эйс Вентура» в Facebook. Мы видим, что аудитория требует третьей части. Во время самоизоляции зрители были в восторге от того, что любимые персонажи возвращаются с новыми историями. Эйс Вентура получит продолжение на Amazon как крупный кинофильм со сценаристами из «Соника в кино», — рассказали представители Morgan Creek Entertainment.

Напомним, формально третья часть «Эйса Вентуры» существует. В 2009 году вышел фильм под названием «Эйс Вентура младший», в котором Джим Керри не принимал участие. Фанаты холодно восприняли картину и она провалилась в прокате. Теперь же планируется прямое продолжение с известным комиком в главной роли.

Ранее сообщалось, что начались съемки фильма «Соник в кино 2». Ожидается, что премьера киноленты состоится в апреле 2022 года.