В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

Москва, 21 марта. Часть экзамена на водительские права «площадка» станет необязательной с 1 апреля, процесс сдачи испытаний будут фиксировать на аудио и видео. Об изменениях предупредило МВД России.

Использовать площадки можно будет для сдачи отдельных маневров. Кроме того, для этого могут использоваться преимущественно расположенные за пределами жилой застройки тупиковые участки дорог и участки дорог с малоинтенсивным движением.

Проведение практического экзамена теперь будет обязательно фиксироваться с аудиозаписью. Требования к регистраторам утверждены в правилах проведения экзамена на водительские права.

«Они должны обеспечивать в режиме реального времени видеозапись дорожной обстановки спереди и сзади транспортного средства, видеозапись показаний контрольно-измерительных приборов (спидометра, контрольные лампы включения стояночного тормоза и указателей поворота), аудиозапись команд и заданий экзаменатора», — сообщили ТАСС в МВД.

Видеозапись также будет вестись в салоне автомобиля. Будут фиксироваться все действия экзаменуемого и находящихся в салоне лиц.

Изменения будут внесены и в перечень ошибок и нарушений. В МВД отметили, что за ошибки могут быть присуждены три, два или один балл. Если сумма штрафных баллов достигнет пяти и более, экзамен будет считаться несданным.

Ранее эксперты напомнили, что российские автомобилисты, пересекающие замерзшие водоемы за пределами организованных переправ, должны отстегивать ремни безопасности. При этом авторы статьи напоминают о пункте 2.1.2. ПДД «Общие обязанности водителя», согласно которому автомобилист должен пристегиваться ремнем безопасности на дороге.