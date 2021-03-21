В Черное море вошел корабль НАТО. События дня. ФАН-ТВ

Посол Келин назвал «практически мертвыми» отношения России с Британией Россия и Великобритания продолжают сотрудничать по ряду вопросов, однако в политической плоскости отношения между странами являются «практически мертвыми». Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. Ответственность за уничтожение основной части отношений дипломат возложил на Лондон. По его словам, Великобритания в основном обвиняет Россию в нарушении прав человека, и не оставляет нашей стране пространства для «политического диалога». Ранее в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании на период до 2030 года Россия была названа «наиболее острой и актуальной угрозой».

В Черное море вошел корабль НАТО В акваторию Черного моря вошел уже второй за сутки военный корабль США, сообщили в Национальном центре управления обороной. Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны «Томас Хаднер» ВМС США. Ранее стало известно, что в Черное море вошел американский ракетный крейсер «Монтерей». Как отмечал начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, за последнее время военные корабли НАТО стали в разы чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря.

Байден назвал Харрис президентом Джо Байден, представляя вице-президента Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, заявил, что она умнее его. Во время поездки в Джорджию Байден выступил с речью, а позже отметил, что ему следовало сразу дать слово Харрис. Ранее Байден во время публичного выступления оговорился и снова назвал Харрис «президентом». А в декабре 2020-го политик совершил похожую ошибку. Он запнулся и назвал Харрис, которая должна была занять должность вице-президента в его администрации, будущим лидером страны.