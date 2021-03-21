Автоэксперты подробно рассказали о всех «фишках» новой Lada Largus

Москва, 21 марта. Автомобильные эксперты разобрались в обновленной Lada Largus, которая, как говорит руководитель проекта Олег Груненков, не имеет конкурентов.

«Ларгус» «в народе» всегда считался автомобилем рабочим или же семейным, пишут «Известия». Так что все дизайнерские изыски обошли его стороной. Эту машину никогда не считали эталоном красоты из-за устаревшей внешности, однако всегда уважали за настоящую универсальность. По сути, это автомобиль-функция, который способен увезти много, а потратить мало.

Новый «Ларгус» оказался последним детищем АвтоВАЗа, к которому «приложил руку» шеф-дизайнер Стив Маттин. Его внешний облик стал еще более минималистичным. Например, поворотники теперь интегрированы в зеркала, а форсунки стеклоомывателей в пластиковое жабо. Вообще, машина теперь идеологически напоминает чудовище Франкенштейна, в лучшем смысле. Дело в том, что с «Весты» позаимствовали красивые зеркала, у Xray «забрали» рулевое колесо с кнопками, а панель, карты дверей и приборку «отобрали» у Duster. В общей сложности «Ларгус» впитал в себя около 150 различных деталей других моделей. Таким образом получилось заметно обновить «старичка», но обойтись при этом «малой кровью».

Серьезно поработали и над эргономикой. Передвинули неудобные кнопки, добавили новые. Теперь владельцам доступен подогрев всех кресел, руля и лобового стекла. Однако третий ряд сидений остался без существенных изменений. Но главное, что там по-прежнему удобно сидеть, и места хватает всем.

Печально, что ничего не поменялось в системе безопасности. За нее в машине отвечают две фронтальные подушки. Так и не «завезли» ESP. Зато звукоизоляция серьезно улучшилась. В машине теперь можно разговаривать не надрываясь, но до идеала еще далеко.

Инженеры хотели выжать максимум, потратив минимум, чтобы цены на новинку не подскочили до небес. Эта машина была бюджетной, ей она и должна остаться после всех изменений. Руль, например, хоть и новый, но регулировки по вылету все еще нет.

Отмечается, что универсал стал заметно лучше ехать. Да, теперь его толкает новый «восьмиклоп» с парой новых «лошадей» и несколько возросшим крутящим моментом. Более совершенный силовой агрегат позволяет чувствовать себя за рулем несколько увереннее. А эксперты уверяют, что новый капот снизил подъемную силу, что прибавило стабильности в целом.

Парктроников все еще нет, а рулю не помешал бы ЭУР вместо ГУРа, так как крутится «баранка» на стоячей машине тяжеловато. Хорошо хоть большие зеркала заметно прибавляют обзора.

Груненков заверяет, что «Ларгус» теперь стал еще экономичнее из-за новой коробки. Теперь водитель будет раньше переключаться на следующую передачу, перераспределяя обороты. Мотору больше не требуется нулевое ТО. Не нужно и регулировать клапана чуть ли не до первой сотки тысяч накрученных километров.

Теперь о главном. Базовый новый универсал подорожал на 36 тысяч рублей. Ценник преодолел психологическую отметку в 700 тысяч. Стоимость же составляет 704 900 рублей. Фургон прибавил 43 тысячи и уперся в 700 000 без 100 рублей. А вот самый «богатый» Largus Cross уже подошел к миллиону, что приближает его к уровню полноценного кроссовера.

Скорее всего теперь новый универсал надолго останется в таком виде на российских дорогах. Достойной замены ему за такие деньги пока нет. На то он и отечественный автомобиль, пусть и не без недостатков.

Недавно стало известно, что АвтоВАЗ планирует вернуться на рынок Казахстана. Остановка производства на местном заводе произошла осенью прошлого года.