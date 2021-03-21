Медик указал на незаметный симптом смертельно опасной болезни

Москва, 21 марта. Судороги могут указывать на эпилептические припадки, нарушение тонуса мышц и недостаток калия и магния в организме.

Если спазмы «окружают» голову и берут свое начало в лице, шее, а также руках, то стоит бить тревогу — это симптомы дистонии и миоклонии, сообщил врач-невролог Юрий Андрусов в беседе с «360».

«Если вы замечаете, что какие-то мышечные спазмы, непроизвольные движения и дрожания начинают вовлекать мышцы головы, лица, шеи или рук, то это очень нехороший и настораживающий признак», — добавил врач.

Судороги в ногах могут свидетельствовать об ортопедических проблемах, включая плоскостопие, искривление таза или позвоночника. Вероятно, что причиной служат и менее опасные причины — например, неудобная обувь, которая используется во время долгой ходьбы, заключил медик.

Недавно специалист рассказал, как по глазам определить наличие каких-либо заболеваний. Например, жжение является признаком развивающейся в организме инфекции.