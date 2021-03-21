«И не такое видела»: Пугачева поделились впечатлениями от вечеринки Ивлеевой

Москва, 21 марта. Российские исполнители Филипп Киркоров и Алла Пугачева поделились впечатлениями от вечеринки блогера Насти Ивлеевой, которую звезда организовала на свой день рождения.

Мероприятие супруга рэпера Элджея организовала на свое 30-летие. Сама Ивлеева отмечала, что торжество обошлось, как минимум, в 10 миллионов рублей.

В Сети вечеринку назвали «вакханалией». Пользователей смутили наряды звезд, казино и откровенные танцы.

Почти все гости по итогам вечера остались очень довольны. Выходящие с вечеринки юморист Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева заявили, что не пожалели о приезде на мероприятие.

«Все понравилось, я и не такое видела», — сообщила Пугачева в эфире передачи «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Киркоров также остался в восторге. Певец уехал с мероприятия, не дождавшись бывшей супруги.

«Это девушка будущего. Это однозначно. Я очень рад, что у нее так все получается лихо с самого начала. Она классная. Она потрясающая, она настоящая, и она свято верит в то, что она делает. И это ей гарантирует успех и победу», — заявил Киркоров.

Звезда «Орла и решки» с размахом отметила свое 30-летие и устроила праздник в стиле голливудской церемонии Met Gala. Гости мероприятия должны были одеться в стиле кибер-барокко.

Ранее стилист Алсу Арна оценила наряд Пугачевой, в котором Примадонна появилась на вечеринке в честь дня рождения Ивлеевой. Певица надела на праздник черное платье с прозрачной юбкой в пол и мини-шорты, дополнив образ золотистой сумочкой через плечо и ободком с массивным украшением.