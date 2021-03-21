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Канада и США начали военные учения в Арктике

Канада и США начали военные учения в Арктике

Оттава, 21 марта. ВВС США и Канады начали совместные учения по противовоздушной обороне в Арктике. Об этом сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Согласно сообщению командования в Twitter, арктические учения по противовоздушной обороне начинаются 20 марта. Они продлятся шесть дней и завершатся 26 марта.

NORAD заявлял, что маневры под кодовым названием Amalgam Dart пройдут над арктическими районами Канады. В них примут участие различные военные самолеты, действующие с авиабаз региона. Целью учений является отработка боевых навыков при совместных действиях с партнерами и союзниками в Арктическом регионе.

Накануне стало известно, что военное командование США рассматривает вопрос создания в Арктике базы для флота на фоне растущего присутствия в регионе России. Подчеркивается, что это необходимо для конкурентоспособности.

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