Потасовка произошла на турнире по рукопашному бою на Сахалине

Южно-Сахалинск, 21 марта. Дисквалифицированный боец устроил потасовку на проходившем на базе «Восток» в Южно-Сахалинске турнире по рукопашному бою памяти Героя России Сергея Ромашина.

Один из спортсменов нарушил правила и судья принял решение о дисквалификации спортсмена, сообщает со ссылкой на президента сахалинского отделения общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя», главного организатора соревнований Александра Боровикова, сообщает Sakhalin.info.

Спортсмен не согласился с судейским решением и начал драку. Участников потасовки разняли сотрудники охраны.

Впоследствии зачинщик потасовки и его представитель извинились перед судейской коллегией. Президиум федерации рукопашного боя и главный судья приняли решение о бессрочной дисквалификации бойца.

Ранее сообщалось, что ученик седьмого класса получил ножевое ранение во время драки в школе в Невельске. В связи с инцидентом министерство образования Сахалинской области направило в учебное заведение комиссию.