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Россиян предупредили о смертельной опасности домашних кошек

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Россиян предупредили о смертельной опасности домашних кошек

Москва, 21 марта. Кошки, не обладая достаточным уровнем интеллекта, могут задушить человека во сне, перекрыв ему дыхание своей густой шерстью.

Многие кошки имеют манеру ложиться на лицо хозяина и спать в таком положении, из-за чего спящий человек испытывает затруднение дыхания, сообщает «АиФ».

Случай такой случайной смерти недавно произошел в украинском городе Острог. Питомец уснул на лице у младенца, из-за чего ребенок задохнулся и погиб. Ветеринарный врач-невролог Людмила Коникова объяснила, что это не признак агрессии кота, а всего лишь свидетельство кошачьего интеллекта, несравнимого с человеческим.

«Кошки не так развиты интеллектуально, не понимают причинно-следственных связей, и мы не должны этого от них ожидать», — пояснила она.

Однако специалист призвала к осторожности. Коты и другие домашние животные часто испытывают к детям особую привязанность из-за запаха молока и тепла. А кроме того, дети вызывают у них закономерный интерес и любопытство.

Прямо сейчас в Петербурге ведется перепись музейных котов. К концу весны будет составлен полный перечень питомцев, обитающих в культурных заведениях Северной столицы.

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