Кортни и Кендалл раскрыли правду об отношениях в семействе Кардашьян

Лос-Анджелес, 21 марта. Звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян и Кендалл Дженнер приняли участие в подкасте, во время которого поделились парой семейных секретов.

В пятницу 19 марта вышел первый эпизод финального сезона «Семейство Кардашьян». Реалити-шоу снималось на протяжении 14 лет и насчитывает 20 сезонов. Оно стало настолько успешным, что популярная семья заработала свыше 1,4 млрд фунтов стерлингов. Однако несмотря на интенсивное внимание телевидения к Крис, Ким, Кортни, Хлои, Кендалл, Кайли и другим членам семьи, все еще существуют недопонимания относительно мегазвезд. Об этом сообщает Mirror.

25-летняя Кендалл и ее 41-летняя сводная сестра Кортни пришли на подкаст актрисы Кейт Хадсон и ее брата Оливера. Девушки, у которых на двоих 270 млн подписчиков в Instagram, настаивают на том, что у них нормальная жизнь. Они не выдумывают ничего ради того, чтобы получить больше рекламы. Они также сказали, что им не нравятся все шоу, в которых они побывали.

«Нас связывает безусловная любовь. Мы любим друг друга, несмотря ни на что. Даже если мы ссоримся, мы всегда прикрываем друг друга», — поделилась своими мыслями Кортни.

Ранее Кендалл рассказывала, что сестра на нее наставляла нож во время интервью с моделью Хейли Бибер, которая является женой известного певца Джастина Бибера. Кроме того, Кортни участвовала в драках с сестрами. В 18 сезоне она из-за работы поссорилась с Ким, что привело к рукоприкладству.

«Вы можете ненавидеть их в течение пяти минут, а затем через 20 минут вы предлагаете им пойти и пообедать. Это что-то вроде таких отношений. Но публично мы всегда говорим, что мы действуем как комплексная сделка, когда одна из нас делает что-то, что отражается на всех остальных», — рассказала Кендалл.

Ранее Кейтлин Дженнер, которая ранее была Брюсом и биологическим отцом Кендалл и Кайли, рассказала, что снимется в финальном сезоне реалити-шоу «Семейство Кардашьян».