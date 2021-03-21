Финансист рассказал, как России пережить кризис истощения земных ресурсов

Москва, 21 марта. Альтернативные источники и газ станут преимуществом России в условиях истощения ископаемых запасов Земли.

Такой кризис предсказали китайский ученый уже через 50 лет, но Россия его переживет, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович. Своим мнением он поделился в беседе с «Экономика сегодня».

«Делать прогнозы на 50 лет вперед неактуально, так как темпы ускоряются, тенденции меняются. К тому же социально-технические достижения настолько высоки, что очень многое может перемениться быстрее, чем за 50 лет», — добавил специалист.

Автором неутешительного прогноза стал президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь. Однако доверять такому предсказанию не стоит, поскольку оно носит теоретический характер, который будет невозможно проверить и призвать автора к ответственности.

Митрахович считает, что здесь есть парадокс достижений. Учитывая беспрерывное техническое развитие, то через 50 лет человечество, возможно, будет иметь доступ к ранее недоступным ресурсам, ранее нерентабельным нефтяным скважинам, ранее труднодоступным местонахождениям ресурсов. Однако это не значит, что людям нужно меньше обращать внимание на экологические проблемы и проблемы истощения ископаемых. Недавно экологи объяснили, почему наоборот каждый человек должен задумываться над решением этих стоящих перед человечеством проблем.