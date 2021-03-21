Билли Айлиш призналась, что носила парик

Лос-Анджелес, 21 марта. Поп-певица Билли Эйлиш рассказала, что ее знаменитые черно-зеленые волосы на самом деле были париком большую часть 2021 года.

Звездная девушка на днях буквально «взорвала» интернет, когда она продемонстрировала свои новые белые локоны в видео на своих страницах в социальных сетях.

Своими светлыми волосами она побила рекорд по набору миллиона лайков, добившись этого показателя всего за шесть минут. Фотография исполнительницы знаменитого хита Bad Guy на данный момент собрала более 20 отметок «мне нравится». Таким образом, пост занял четвертое место по количеству просмотров в Instagram за всю историю. Однако похоже, Билли обманывала всех в течение нескольких месяцев.

Начиная с января певица носила парик, а сама все это время разрабатывала новый стиль и пробовала различные варианты.

«Все так и было задумано. ЛОЛ, мои волосы были светлыми уже около двух месяцев», — подписала свой пост Билли Айлиш.

Ранее стало известно, что клип Манижи занял второе место по просмотрам на YouTube-канале Евровидения.