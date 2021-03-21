Теплосети Абакана переходят на метод «альтернативной котельной» — Кабмин РФ

Абакан, 21 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения об отнесении городов Абакан, Черногорск и Усть-Абаканского поселкового совета Хакасии ценовой зоне теплонабжения.

Модель рынка теплоэнергетики по типу «альтернативной котельной» предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (на десять лет и более). Власти и инвестор просчитывают затраты, требуемые для вложения в инфраструктуру — после этого устанавливается верхнее значение тарифа, причем фактическое может быть ниже.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 4 федерального закона «О теплоснабжении» город Абакан относится к ценовой зоне теплоснабжения.

Министерство строительства Хакасии ранее сообщало, что одним из главных направлений работы является снижение износа теплосетей. Власти региона с Сибирской генерирующей компанией (СГК) ищут новые варианты повышения надежности теплоснабжения.

Специалисты СГК два года назад приступили к проектировке 11-километровой тепломагистрали, которая соединит Абакан и Черногорск. Конкретные сроки начала строительства будет зависеть от внедрения метода «альтернативной котельной».

Ранее стало известно, что Минэнерго РФ не собирается повышать тарифы на тепло и электричество. Изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития страны.