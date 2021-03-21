Названа самая полезная поза для сна

Москва, 21 марта. Руководитель клиники лечения боли больницы имени Виноградова, врач-невролог Евгений Соков рассказал, в какой позе сон будет наиболее полезен для здоровья человека.

Специалист не рекомендовал спать на животе, так как в этой позе человеку приходится поворачивать набок голову. Из-за этого перегибаются и скручиваются артерии и вены шеи, которые отвечают за кровоснабжение головного мозга, и дыхательные пути.

Сон на спине врач назвал более благоприятным. Однако и эта поза имеет свои недостатки.

«Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание», — цитирует невролога газета «Аргументы и факты».

Самой оптимальной для расслабления специалист назвал позу на боку со слегка согнутыми руками и ногами. Правый бок подходит для сна лучше, так как в такой позе сердце не испытывает нагрузку от сдавливания легкими и средостением.

По словам Сокова, в горизонтальном положении у человека отдыхает сосудистая и нервная системы, а также опорно-двигательный аппарат. Врач напомнил, что длиться сон должен не менее семи-восьми часов. Идеальным временем для сна он назвал промежуток с 22:00 до 06:00.

Ранее медики из США выяснили, что на набор веса влияет не только физическая активность и размеры порций, но и режим сна. Оказалось, что недостаток сна приводит к образованию жировой ткани вокруг внутренних органов и набор веса. Слишком долгий сон приводит к образованию висцерального жира.