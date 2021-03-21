МВД России сообщило об увеличении числа совершаемых мигрантами преступлений

Москва, 21 марта. Преступления, совершаемые иностранцами и лицами, не имеющими гражданства в России, за последние два месяца 2021 года выросло почти на 2% по сравнению с прошлым годом.

Опубликованная МВД России статистика показывает, что на территории Российской Федерации за январь и февраль мигранты совершил 6,2 тыс. преступлений. Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период в 2020 году, пишет ТАСС со ссылкой на материалы правоохранителей.

По данным ведомства, количество преступлений, которые были совершены в отношении иностранных граждан в России за первые два месяца 2021 года уменьшилось на 8,4%. Их общее количество значительно снизилось по сравнению с январем-февралем прошлого года и составило 2,3 тыс.

Недавно двое мигрантов напали на частный дом в деревне Дарьино в Московской области. Злоумышленники, угрожая хозяйке оружием, похитили денежные средства и ювелирные украшения на сумму более 2 тыс. евро.