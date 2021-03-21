Тропу для туристов собираются создать в самом северном заказнике Приамурья

Благовещенск, 21 марта. Охотовед самого северного в Амурской области заказника «Гербиканский» Александр Самчук собирается создать «суровую» экологическую тропу для туристов.

По задумке инициатора, она будет доступна для посетителей круглый год, даже в крутые морозы, которые бывают тут в холодное время года. Температура воздуха может достигать -50 градусов, что не будет препятствием для посещения тропы, сообщил охотовед в беседе с ТАСС.

«Здесь невероятная природа, и экотропа — это первый этап для привлечения туристов, место уникально тем, что здесь можно уединиться, побыть одному и при этом заняться любимым хобби — например, рыбалкой», — рассказал он.

Популязировать это место необходимо из-за его низкой посещаемости. Несмотря на красоту горных территорий, множество водоемов и обилие животных, летом до заказника трудно добраться, а зимой туристов пугают суровые условия Приамурья.

Это не единственное богатое на зверей место в России. Недавно стало известно, что сотрудники национального парка во Владимирской области спасли лосенка и выходили его после нескольких дней блуждания по лесу.