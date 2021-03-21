Эллиот Пейдж заявил, что стал получать больше предложений сняться в кино после смены пола

Лос-Анджелес, 21 марта. Голливудский актер Эллиот Пейдж рассказал, что после смены пола киностудии стали чаще предлагать ему роли.

Агенты звезды кинофраншизы «Люди Икс» сообщили, что сейчас со стороны кинокомпаний они наблюдают больше активности, чем за последние годы. Среди предложений есть актерская игра, режиссура и продюсирование фильмов, связанных с трансгендерным сообществом. Об этом сообщает Mirror.

«Я действительно взволнован, и планирую действовать, теперь, когда я полностью тот, кто я есть, в этом теле. Независимо от трудных моментов этого решения, ничто не сравнится с тем, что я чувствую сейчас», — рассказал актер, которого еще недавно звали Эллен.

Напомним, в декабре 2020 года Пейдж на своей странице в Instagram опубликовал пост. Он заявил, что теперь является трансгендером, его зовут «Эллиот» и он просит обращаться с помощью местоимений «он/ему».

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