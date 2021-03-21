Инструктор по йоге назвал способ восстановления легких после COVID-19

Москва, 21 марта. Управление дыханием позволит восстановить легкие после перенесенного COVID-19 и убережет от новых легочных инфекций.

Дыхательная гимнастика способна очистить легкие, насытить их кислородом и укрепить, рассказал реабилитолог, инструктор по йоге Дмитрий Сандул в беседе с «Радио Sputnik».

Специфика человеческого организма в том, что, как правило, человек использует силу своих легких меньше чем вполовину возможностей, поскольку делает отрывистые, короткие вдохи. Если сделать глубокий вдох, станет видно, насколько «мелкое» дыхание обычно мы осуществляем в повседневной жизни.

«Самое простое, что вообще можно делать – научиться пользоваться дыханием и задержками», — рассказал специалист. «Чтобы убрать последствия коронавируса, нужно использовать пранаяму – технику дыхания, которая известна в Индии, в практике йоги. Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох», — добавил он.

Также Сандул напомнил, что подобные практики использовались еще во времена войн на подлодках. Тогда это использовалось для умения растягивать процесс и кислород, однако такой способ также позволяет полноценно использовать ресурсы организма и возможности органа, при этом укрепляя его. Недавно специалисты также рассказали, какое неожиданное последствие настигает пациентов с COVID-19. Многие из них спустя несколько месяцев жалуются на симптомы психоза.