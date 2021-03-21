Финансирование противопаводковых мероприятий увеличат в Иркутской области

Иркутск, 21 марта. Финансирование противопаводковых мероприятий увеличат в 2021 году более чем на 10% до 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В областном бюджете предусмотрено около 10 миллионов рублей для проведения гидрологических обследований, взрывных работ в случае образования заторов, проведение экстренной эвакуации населения и доставки грузов для жизнеобеспечения пострадавшего населения авиационным транспортом», — рассказал замначальника ГУ МЧС России по области Евгений Гоголев.

В текущем году в зону повышенного риска паводков в регионе попадают 18,5 тыс. человек. Гоголев уточнил, что в подверженных угрозе паводка районах в настоящее время работает межведомственная комиссия областного правительства. Особое внимание уделяется проблемам оповещения и экстренной эвакуации населения, в том числе с использованием авиации. На затороопасных участках рек муниципалитеты уже начали работы по ослаблению льда.

Гоголев отметил, что межведомственные оперативные группы будут работать в наиболее сложных районах. В удаленных населенных пунктах в период вскрытия рек организуют дежурство спасателей.

Ранее сообщалось, что 12 человек застряли из-за непогоды на озере Байкал в Иркутской области. Сильная метель и штормовой ветер не давали людям возможности добраться до ближайшего населенного пункта. Туристов эвакуировали небольшими группами на берег залива Куркут.