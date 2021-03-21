Депутат Рады предупредил о желании Киева установить диктатуру

Киев, 21 марта. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскрыл планы президента Украины Владимира Зеленского и предупредил о желании Киева установить диктатуру.

Член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» предположил, что власти во главе с Зеленским добиваются начала кровопролития на Украине. Но оппозиция не поддастся на провокации руководства страны и, чтобы избежать жертв, не станет «выводить людей на улицы», подчеркнул Рабинович.

«Главный их план был в том, чтобы мы вывели людей, они бросили бы на них вооруженные банды националистов, пролилась кровь и на этой крови они установили бы диктатуру. Этого не будет!» — цитирует Рабиновича сайт партии.

По мнению депутата, украинские власти могут «развязать войну», чтобы «покрыть свои преступления». В качестве примера последних депутат назвал разрастание коррупции и усиление цензуры.

«Эта власть убила последнее доверие, которое у нас было. Мы, конечно, в большой беде. Нам надо прийти в себя, понять, что мы сейчас находимся прямо перед катастрофой», — предупредил парламентарий, призвав «думать о выживании государства».

Рабинович не исключил, что «народ сам выйдет на улицу». В связи с этим парламентарий пожелал украинцам спокойствия.

Ранее Рабинович обратил внимание, что бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов практически рассекретил информацию о ключевом вопросе на переговорах Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты. По словам политика, Зеленский готовит почву для продажи ОАЭ украинской земли.