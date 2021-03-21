Житель Владивостока вооружился полосатым жезлом и открыл охоту на водителей

Владивосток, 21 марта. Минувшим вечером местный житель заметил подозрительного «инспектора» на улице Адмирала Кузнецова. Видео с места событий опубликовали в сообществе @dps.control.

На записи с автомобильного видеорегистратора видно, как некий мужчина в «гражданке» с полосатым жезлом сотрудника ГИДББ пытается остановить проезжающие мимо машины. На рукаве у него красная повязка, как у дружинников.

По словам водителей, «инспектор» явно пребывал в неадекватном состоянии и нецензурной бранью требовать опустить окно. В комментариях местные жители иронизируют, что, скорее всего, мужчина на фоне весеннего обострения сбежал из местного медицинского учреждения на улице Шепеткова.

Ранее сообщалось, что в Эдинбурге пьяная пенсионерка ранила соседку лезвием. Пострадавшая получила множественные раны руки и плеча.