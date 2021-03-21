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Руперт Гринт уважает Джоан Роулинг несмотря на ее трансфобию

Руперт Гринт уважает Джоан Роулинг несмотря на ее трансфобию

Лондон, 21 марта. Актер из франшизы «Гарри Поттер» Руперт Гринт заявил, что не согласен с автором саги о волшебниках Джоан Роулинг поводу трансгендеров, но все равно относится к ней с уважением.

Летом 2020 года писательница навлекла на себя публичный гнев, когда опубликовала эссе «О вопросах выбора гендера». Она выразила обеспокоенность тем, что многие молодые девушки решают изменить пол, а также высказала негодование относительно того, что женщины-трансгендеры имеют доступ в женские туалеты.

После этой статьи Роулинг обвинили в трансфобии, а актер, сыгравший Рона Уизли, присоединился к Дэниелу Рэдклиффу и Эмме Уотсон и выразил собственное заявление о скандале. Теперь Руперт защищает свою позицию по поводу критики взглядов создателя серии книг о Гарри Поттере, говоря, что он все еще очень уважает Джоан, несмотря на несогласие с ее мнением. Об этом сообщает Mirror.

«Я очень благодарен ей за все, что она сделала. Я думаю, что она чрезвычайно талантлива, я имею в виду, что ее работы гениальны. Но да, я считаю, что мы также можем уважать кого-то и при этом не соглашаться с его высказываниями», — заявил актер.

Ранее стало известно, что трейлер приквела «Гарри Поттера» появился в Сети.

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