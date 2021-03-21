Руперт Гринт уважает Джоан Роулинг несмотря на ее трансфобию

Лондон, 21 марта. Актер из франшизы «Гарри Поттер» Руперт Гринт заявил, что не согласен с автором саги о волшебниках Джоан Роулинг поводу трансгендеров, но все равно относится к ней с уважением.

Летом 2020 года писательница навлекла на себя публичный гнев, когда опубликовала эссе «О вопросах выбора гендера». Она выразила обеспокоенность тем, что многие молодые девушки решают изменить пол, а также высказала негодование относительно того, что женщины-трансгендеры имеют доступ в женские туалеты.

После этой статьи Роулинг обвинили в трансфобии, а актер, сыгравший Рона Уизли, присоединился к Дэниелу Рэдклиффу и Эмме Уотсон и выразил собственное заявление о скандале. Теперь Руперт защищает свою позицию по поводу критики взглядов создателя серии книг о Гарри Поттере, говоря, что он все еще очень уважает Джоан, несмотря на несогласие с ее мнением. Об этом сообщает Mirror.

«Я очень благодарен ей за все, что она сделала. Я думаю, что она чрезвычайно талантлива, я имею в виду, что ее работы гениальны. Но да, я считаю, что мы также можем уважать кого-то и при этом не соглашаться с его высказываниями», — заявил актер.

Ранее стало известно, что трейлер приквела «Гарри Поттера» появился в Сети.