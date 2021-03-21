«Признак слабости»: американцев разочаровал отказ Байдена от беседы с Путиным

Вашингтон, 21 марта. Зрители телеканала Fox News прокомментировали отказ президента США Джо Байдена от предложения российского коллеги Владимира Путина провести публичную дискуссию.

Байден допустил резкие высказывания в адрес президента России. В ответ Путин пожелал ему здоровья и предложил провести в пятницу или понедельник публичную дискуссию. В Белом доме заявили, что президенты уже беседовали. Байден отказался сказать журналистам, согласен ли подискутировать с Путиным.

Многие комментаторы предположили, что в случае беседы президент США не сможет держаться на равных с Путиным.

«Байден Путину не ровня! Путин бы протер им пол! Сомневаюсь, что Байден когда-либо бы вообще пошел на это», — написал JackStephens17.

«Всегда нужно быть готовым к встрече со своими противниками. Когда вас приглашают, а вы не принимаете приглашение, это признак слабости. Отговорка о том, что Байден занят, просто показывает, что он все еще «прячется в подвале», — отметил independentconservative1984.

«Байден еще не освоил игру в шашки, а Путин просит его поиграть в шахматы. Американскому народу нужно потребовать, чтобы Байден извинился за его опасные и детские замечания», — заявил PatrickHenry288.

Американцев разочаровал отказ Байдена от беседы с Путиным. Некоторые посчитали, что американский лидер бросил тень на роль США в мировой политике.

«Удивительно, что президент Соединенных Штатов отказывается от дискуссии с другим мировым лидером, тем более лидером ядерной державы! Однако от Байдена этого стоило ожидать», — поделился мнением TSGT_USAF.

Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гетц заявил, что диалог Байдена и Путина «не закончится, как «Рокки IV». Он прокомментировал и высмеял отказ президента США от разговора с главой Российской Федерации.