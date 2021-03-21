Автоэксперты назвали безобидные поступки за рулем, которые подразумевают штраф

Москва, 21 марта. Обычное «подмигивание» дальним светом и прочие безобидные на первый взгляд вещи за рулем не всегда могут быть законными.

Эксперты «Авто.ру» рассказали водителям о штрафах, которые можно получить, пользуясь так называемым «шоферским» языком. Например, обычное моргание дальним светом, предупреждающее о «засаде» ГИБДД, может стоить 500 рублей. Протокол будет выписан за ослепление другого авто. То же самое ждет и тех, кто моргает, чтобы освободить себе полосу.

Штраф выпишут и за остановку в неположенном месте с включенным аварийным сигналом. Чтобы все было по правилам, автомобилисту следует выставить на дорогу соответствующий знак.

Выезд на дорогу с круговым движением при включенном левом поворотнике также может обернуться потерей денег. Согласно ПДД, для начала нужно включить правый поворотник, а уже после выезда на круг и необходимости перестроиться – левый.

Штраф «прилетит» и за крепление смартфонов или навигаторов прямо к лобовому стеклу. Карается прогрев автомобиля во дворе. Зато за животное в салоне, которое не пристегнуто ремнями безопасности, никого наказывать нельзя, так как животные пассажирами не являются.

Недавно стало известно, что праворульные автомобили окажутся под запретом в России. Ограничения затронут Дальний Восток.