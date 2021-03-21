Кларксон защищает Моргана после того как его уволили из-за Меган Маркл

Лондон, 21 марта. Ведущий автошоу Grand Tour Джереми Кларксон выразил поддержку коллеге Пирсу Моргану, который вел передачу «Доброе утро, Британия». Журналиста уволили после скандала с Меган Маркл.

Бывший ведущий передачи Top Gear сказал, что испытывает странные ощущения от того, что соглашается с Пирсом после его комментариев по поводу интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри. Об этом сообщает Mirror.

На прошлой неделе в эфире программы «Доброе утро, Британия» Пирс сказал, что отказывается верить всему, что Меган говорила в ходе беседы с известной телеведущей, включая ее признание в том, что она страдала от суицидальных мыслей. После этого на телеканал посыпались жалобы от 57 тыс. зрителей, а также самой Меган. Журналист покинул передачу спустя несколько дней и отказался извиняться перед герцогиней Сассекской. Джереми дал комментарий в своей авторской колонке журнала Sun.

«Тост за Маркл. Через пять лет, я подозреваю, она будет позировать для фотографий возле Тадж-Махала или сидя на заднем сиденье яхты плейбоя в Средиземном море. И бедный старина Пирс поймет, что потерял работу совершенно ни за что», — подчеркнул Кларксон.

Ранее сообщалось, что Британию может потрясти скандал из-за тайной свадьбы Меган Маркл и принца Гарри.