Хомяк по кличке Сталин спас британку от смертельного приступа

Бромсгроув, 21 марта. Хомяк по кличке Сталин покусал 43-летнюю британку Андреа Лэйнг и спас ее от смертельного заболевания. Об этом пишет Daily Star.

Женщина чистила клетку своего грызуна, когда он неожиданно вцепился зубами в ее большой палец. Изначально британка не придала этому значения, но спустя четыре недели рана опухла и загноилась, а на руках появились синяки.

Обратившись в медицинское учреждение Андреа узнала о своем редком заболевании. У женщины повышен риск тромбоза из-за опасно высокого уровня свертываемости белков в крови. Укус хомяка мог стать для нее фатальным.

«Я очень благодарна, что мой хомяк укусил меня. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня опасное заболевание крови. Он милый, но опасный», — призналась она.

Андреа теперь переименовала своего любимца в доктора Сталина и обращается с ним в перчатках. По ее словам, он открыл ей глаза на новую главу жизни, с которой теперь придется жить.

Ранее сообщалось, что Надежду Ангарскую в шоу «Последний герой» на Занзибаре покусали голодные и злые крысы.