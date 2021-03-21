Адвокат рассказал, что грозит работодателям за «серую» зарплату в России

Москва, 21 марта. Адвокат Владимир Атапин рассказал, что грозит работодателям за попытки уйти от налогов и выплату «серой» зарплаты работникам.

По словам юриста, размер заработной платы и другие условия сотрудничества работником и работодателем определяются в трудовом договоре. В зависимости от уровня порядочности работодатели могут устанавливать официальную и неофициальную — «серую» или «черную» зарплату.

В последнем случае с работником трудовой договор не заключается, а вся зарплата выдается в конверте. При оплате по «серой» схеме, трудовой договор с работником заключается. Но в нем указывается небольшая часть официальной зарплаты, а основная ее часть выдается в конверте.

«Роднит «серую» и «черную» заработную плату то, что обе эти схемы незаконны и несут в себе риск как для работодателя, так и для работника», — цитирует адвоката портал «ПолитРоссия».

Атапин отметил, что, использующие серые схемы работодатели нарушают обязанность начислять и удерживать с доходов работников налоги. Это может повлечь административную ответственность для организации, с «уплатой штрафа в размере 20% от неуплаченных в бюджет НДФЛ и страховых взносов».

Должностные лица могут стать фигурантами уголовного дела и лишиться свободы на срок до шести лет, подчеркнул специалист. Неофициальная заработная плата представляет риски и для работника. Если будет доказан его сговор с работодателем, а сумма неуплаченных налогов и взносов за три года превысит 2,7 млн рублей, сотрудника могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее российская налоговая служба получила расширенный доступ к банковской тайне, сообщает RT. Согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным документу, в течение трех дней после запроса банки будут обязаны выдать налоговикам копии паспортов клиентов, договоров на открытие счета, доверенностей на распоряжение деньгами, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей.