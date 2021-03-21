Аналитик назвал лучшее время для продажи долларов

Москва, 21 марта. Ликвидировать весь долларовый портфель пока рано. Необходимо сохранить треть активов в долларах, еще одну треть — в евро, а оставшиеся 40% — в рублях.

В марте прошлого года доллар был по 80 рублей. Поэтому тем инвесторам, которые купил доллар по цене 76 рублей придется терпеть убытки, рассказал управляющий партнер компании «GLS INVEST» Эдуард Бугров. Появляются сомнения, есть ли смысл хранить денежные средства в долларах или стоит обменять на национальную валюту.

По словам эксперта, предпосылок для удешевления доллара до 60-65 рублей пока нет. В течение 2021 года будут наблюдаться колебания. Чтобы минимизировать риски, лучше не хранить все сбережения в одной валюте. Треть активов оставить в долларах, еще одну треть — в евро, а оставшиеся 40% — в рублях.

«Сейчас на стоимость российской национальной валюты сильно влияет внешнеполитическая ситуация», — объяснил Бугров.

Накануне руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что главные факторы снижения отечественной валюты — санкционная риторика со стороны США и нефтяные котировки.