Британские депутаты призывают МВД разрешить протесты в Англии

Лондон, 21 марта. Более 60 британских законодателей написали английскому министру внутренних дел Прити Патель, призывая разрешить протесты в Англии во время режима самоизоляции.

Согласно английским правилам борьбы с коронавирусом, группы людей не могут собираться на протесты. Полиция предупредила людей в субботу 20 марта, чтобы граждане не направлялись в центр Лондона на запланированные демонстрации, в том числе те, за которые отвечают активисты антисамоизоляционной кампании. Об этом сообщает The Guardian.

Полиция подверглась критике за то, что 13 марта использовала жесткую тактику, чтобы разогнать митинги на открытом воздухе в честь 33-летней Сары Эверард. Офицер полиции обвиняется в ее похищении и убийстве. Последовали новые протесты, вызванные гневом по поводу планов правительства ужесточить закон о демонстрациях.

Группа законодателей, в том числе депутат-консерватор Стив Бейкер и лидер либеральных демократов Эд Дэйви, заявили, что протест не должен быть уголовным преступлением.

«Мы призываем вас прямо освободить протесты от ограничений на собрания», — говорится в письме.

Министерство внутренних дел Англии заявило в ответ, что режим самоизоляции остается в силе до 29 марта. Как только он закончится, протесты могут возобновиться при условии согласованных мер социального дистанцирования.

«Пока мы все еще находимся в состоянии пандемии, мы продолжаем призывать людей избегать массовых собраний в соответствии с более широкими ограничениями на коронавирус», — сказала пресс-секретарь МВД.

Полиция заявила, что в Лондоне будет проведена значительная операция по взаимодействию с людьми, нарушающими правила борьбы с COVID-19. В МВД добавили, что всех протестующих попросят вернуться домой или их будут штрафовать или арестовывать.

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