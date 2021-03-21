Стала известна причина ухода Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Турин, 21 марта. Ходят слухи, что футболист Криштиану Роналду покинет футбольный клуб «Ювентус» и вернется в «Манчестер Юнайтед». Однако есть причина, по которой он ушел из команды и не вернется.

Недавняя неопределенность вокруг будущего Криштиану Роналду, возможно, заставила болельщиков «Манчестер Юнайтед» взволноваться по поводу возможного возвращения португальской суперзвезды. Однако похоже, что старые проблемы нападающего на «Олд Траффорд» могут помешать ему сделать сенсационный переход в английский гранд. Об этом сообщает Mirror.

36-летний португальский игрок имеет в запасе еще 15 месяцев по контракту с «Ювентусом», но, похоже, готов прервать свое пребывание в Турине. Согласно данным от источников, Роналду поручил своему агенту Хорхе Мендесу организовать его возвращение в мадридский «Реал». Сделка могла бы удовлетворить все стороны, поскольку «Ювентус» обеспокоен размером зарплаты Роналду. Нападающий зарабатывает почти 600 тыс. евро в неделю. Однако испанский клуб ищет варианты снизить цену.

Даже если «Манчестер Юнайтед» усилит свой интерес, есть большая вероятность, что бывший игрок английской команды откажется от переезда на туманный Альбион. Решение Роналду могло быть основано на его первом пребывании в Манчестере, когда английская погода стала для него большой проблемой.

«Я думаю, что в своем интервью, которое он дал после финала 2008 года, был намек на то, что он собирается уйти. Это было почти как предварительное предупреждение. Значит, он был почти готов к этому, к переезду через год. Было очевидно, что он захочет попробовать себя в Ла Лиге», — заявил бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.

Легенда английского футбола добавил, что, возможно, погода была большой проблемой для Роналду. Однако он считает, что португалец также хотел жить в Испании и играть в испанском чемпионате.

«Но погода была большой проблемой для него, и я чувствовал, что он почти прошел свой путь в Англии, он закончил это путешествие. Я не знал, что можно сказать, чтобы вывести его из этого состояния», — подчеркнул Гари.

Ранее сообщалось, что Роналду может бесплатно уйти из «Ювентуса» по окончании сезона.