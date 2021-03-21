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Президент Еврокомиссии предупреждает компанию AstraZeneca

Президент Еврокомиссии предупреждает компанию AstraZeneca

Брюссель, 21 марта. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила фармацевтическую компанию AstraZeneca относительно сокращения поставок вакцин.

Председатель Еврокомиссии недовольна политикой поставщика англо-шведской вакцины и считает, что необходимо обеспечить европейские страны обещанным препаратом от COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

«У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Таков наш посыл AstraZeneca: сначала вы выполняете свой контракт с Европой, затем приступаете к поставкам в другие страны», — заявляет фон дер Ляйен.

По ее словам, в первом квартале компания поставила только 30% от согласованного количества вакцин. Урсула накануне объявила, что Комиссия ЕС рассматривает новые экспортные требования к дефицитным вакцинам. В пятницу, 19 марта, она заявила, что официальное письмо о проблемах с доставкой было отправлено производителю.

Фон дер Ляйен сказала, что в контракте между ЕС и AstraZeneca четко указано, сколько вакцины Евросоюз должен получить от заводов производителя внутри Европы и Великобритании.

«Мы ничего не получили от британцев, пока доставляли им вакцины», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что фармкомпании в Швеции заявили о готовности производить «Спутник V».

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