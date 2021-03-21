Президент Еврокомиссии предупреждает компанию AstraZeneca

Брюссель, 21 марта. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила фармацевтическую компанию AstraZeneca относительно сокращения поставок вакцин.

Председатель Еврокомиссии недовольна политикой поставщика англо-шведской вакцины и считает, что необходимо обеспечить европейские страны обещанным препаратом от COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

«У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Таков наш посыл AstraZeneca: сначала вы выполняете свой контракт с Европой, затем приступаете к поставкам в другие страны», — заявляет фон дер Ляйен.

По ее словам, в первом квартале компания поставила только 30% от согласованного количества вакцин. Урсула накануне объявила, что Комиссия ЕС рассматривает новые экспортные требования к дефицитным вакцинам. В пятницу, 19 марта, она заявила, что официальное письмо о проблемах с доставкой было отправлено производителю.

Фон дер Ляйен сказала, что в контракте между ЕС и AstraZeneca четко указано, сколько вакцины Евросоюз должен получить от заводов производителя внутри Европы и Великобритании.

«Мы ничего не получили от британцев, пока доставляли им вакцины», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что фармкомпании в Швеции заявили о готовности производить «Спутник V».