Россиянам рассказали, когда не стоит покупать доллары

Москва, 21 марта. Доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков посоветовал россиянам не обменивать рубли на доллары, если эти средства не являются для них излишками.

«Курс доллара претерпевает значительные колебания как в целом, так и в последнее время. Поэтому не стоит рассчитывать улучшить свое благосостояние за счет вложений в него своих текущих денежных средств», — рассказал агентству «Прай» специалист.

В краткосрочной перспективе динамика курса доллара, по его оценке, крайне непредсказуема. Американская валюта может расти или стремительно упасть. Поэтому лучше держать может деньги в той валюте, в которой они тратятся, то есть в рублях.

Кроме того, для большинства не имеющих прямого выхода на биржу россиян и предприятий, даже в случае роста доллара эффект от изменения курса может быть «съеден» за счет комиссий банков и курсов, по которым операции могут проводиться через кредитную организацию.

Заработать на росте доллара можно, покупая валюту задолго до планируемой поездки за рубеж, например. Но вкладывать в валюту, в любом случае, следует избыток средств, когда все текущие и предполагаемые расходы покрыты, заключил Марков.

Ранее ситуацию с курсом рубля оценила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, сообщает RT. По ее мнению, курс доллара до конца первого полугодия ожидается в коридоре 71—76 рублей. Евро будет держаться в диапазоне 85—90 рублей. Если санкционная риторика во втором полугодии поутихнет, цены на нефть не опустятся ниже 60 долларов за баррель, доллар может опуститься до 69 рублей, евро — до 80 рублей.