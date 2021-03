Восточную Австралию затопили наводнения

Сидней, 21 марта. В австралийском штате Новый Южный Уэльс прорвало дамбу Варрагамба, власти эвакуируют людей с восточного побережья.

Районы пригородного Сиднея были подняты по тревоге из-за опасного наводнения после того как в субботу, 20 марта, произошел прорыв главной дамбы. Сильные штормы по всему Новому Южному Уэльсу вызвали небольшие торнадо, что побудило власти провести эвакуацию. Об этом сообщает The Guardian.

Плотина Варрагамба прорвалась в 3 часа дня в субботу, 20 марта. Дневные рекорды осадков для некоторых районов среднего северного побережья за март были побиты более чем на 100 мм. В результате прорыва Бюро метеорологии выпустило предупреждения о крупных наводнениях в крупнейшем регионе Большой Западный Сидней, в том числе в таких городах, как Пенрит, Северный Ричмонд, Уолласи и Саквилл.

Более 30 домов были повреждены в Честер-Хилле, и тысяча жителей остались без электричества после торнадо, образовавшегося из-за интенсивных местных осадков и сильных вращающихся ветров. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нового Южного Уэльса провела 500 спасательных работ и ответила на 4000 призывов о помощи. Министр по чрезвычайным ситуациям штата Дэвид Эллиотт призвал жителей не ездить в паводковые воды и не заставлять добровольных спасателей рисковать своей жизнью.

Martin Bridge has now been closed to traffic. Manning River expected to peak at 3pm. @nbnnews pic.twitter.com/OnH1kboTg5