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Номинант на «Оскар» Риз Ахмед рассказал, как от нищеты дошел до богатства

Номинант на «Оскар» Риз Ахмед рассказал, как от нищеты дошел до богатства

Лондон, 21 марта. Британский актер Риз Ахмед претендует на «Оскар» за роль глухого барабанщика, но когда-то он был настолько беден, что едва не ушел из шоу-бизнеса.

Британец чуть не отказался от прослушивания на роль в фильме «Стрингер» в 2014 году, поскольку не мог позволить себе билет на самолет. Об этом сообщает издание Mirror.

«Они попросили меня лететь в Лос-Анджелес, и я сказал: «Я не могу лететь в Лос-Анджелес, я на мели». Но я должен был лететь и просто показать себя. Весь полет я только и делал, что бегал по строчкам. Я помню, как приземлился и увидел Джейка Джилленхола в комнате и сказал: «Вау». Это случилось, когда я думал, что достиг конца дороги. На самом деле я не зарабатывал никаких денег, когда мне предлагали такой уровень ролей», — вспоминает Риз.

Актер рассказал, что он хотел просто немного заработать на съемках. Он больше не мог так жить, не мог двигаться дальше и завести семью.

«А «Стрингер» только что пришел ко мне. Это было что-то вроде «Аве Мария». И в конце концов этот фильм действительно открыл некоторые двери», — рассказал Ахмед.

Напомним, в фильме «Звук металла», который был номинирован на «Оскар» как лучший фильм, Риз Ахмед играет барабанщика Рубена Стоуна, который теряет слух.

Ранее сообщалось, что церемонию вручения «Оскар» в 2021 году проведут в традиционном формате.

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