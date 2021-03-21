Номинант на «Оскар» Риз Ахмед рассказал, как от нищеты дошел до богатства

Лондон, 21 марта. Британский актер Риз Ахмед претендует на «Оскар» за роль глухого барабанщика, но когда-то он был настолько беден, что едва не ушел из шоу-бизнеса.

Британец чуть не отказался от прослушивания на роль в фильме «Стрингер» в 2014 году, поскольку не мог позволить себе билет на самолет. Об этом сообщает издание Mirror.

«Они попросили меня лететь в Лос-Анджелес, и я сказал: «Я не могу лететь в Лос-Анджелес, я на мели». Но я должен был лететь и просто показать себя. Весь полет я только и делал, что бегал по строчкам. Я помню, как приземлился и увидел Джейка Джилленхола в комнате и сказал: «Вау». Это случилось, когда я думал, что достиг конца дороги. На самом деле я не зарабатывал никаких денег, когда мне предлагали такой уровень ролей», — вспоминает Риз.

Актер рассказал, что он хотел просто немного заработать на съемках. Он больше не мог так жить, не мог двигаться дальше и завести семью.

«А «Стрингер» только что пришел ко мне. Это было что-то вроде «Аве Мария». И в конце концов этот фильм действительно открыл некоторые двери», — рассказал Ахмед.

Напомним, в фильме «Звук металла», который был номинирован на «Оскар» как лучший фильм, Риз Ахмед играет барабанщика Рубена Стоуна, который теряет слух.

Ранее сообщалось, что церемонию вручения «Оскар» в 2021 году проведут в традиционном формате.