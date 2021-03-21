Посол РФ назвал политические отношения с Британией «практически мертвыми»

Лондон, 21 марта. Отношения России и Великобритании в политической плоскости «практически мертвы», считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

По словам дипломата, основную часть отношений между странами уничтожило британское правительство. Отношения сохраняются «преимущественно в экономической и культурной сферах», уточнил Келин

«Что же касается политической области, то они практически мертвы», — сообщил глава российской дипмиссии в Лондоне в интервью британской радиостанции LBC.

Дипломат заявил, что Великобритания выбрала «враждебный курс» в отношении РФ. По его словам, британская сторона делает упор на обвинения Москвы в нарушениях прав человека.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон разделяет беспокойство Вашингтон по поводу «поведения России», сообщает RT. Министр также раскритиковал действия РФ в Сирии и обвинил Россию в причастности к инциденту в Солсбери.