Врач перечислила передающиеся от домашних питомцев заболевания

Москва, 21 марта. Домашние животные являются «уникальным резервуаром» для бактерий и вирусов, сообщила врач-терапевт Тина Петровская.

Бешенство, нейротропный вирус, лишай, токсоплазмоз, сальмонеллез, лептоспироз — лишь небольшой перечень заболеваний, которые могут передаться от животного к человеку при контакте, сообщила специалист в беседе с РЕН ТВ.

«Поэтому так важно обследоваться и заниматься профилактикой не только человеку, но и профилактировать и вакцинировать своего домашнего питомца», — рассказала медик.

Следует узнавать у предыдущего владельца или продавца о сделанных прививках и условиях содержания. Недавно «Парламентская газета» информировала о решении правительства России по поводу закона об ответственном обращении с животными. Менять его не будут, будут только корректировать. Например, эвтаназия бездомных собак по-прежнему под запретом.

Тем не менее явные случаи заболевания птиц в России тщательно расследуются, как массовая гибель уток в Керчи. Специалисты заявили, что в Крыму причиной смерти стала дистрофия.