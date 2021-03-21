Терапевт предупредил о риске заболеть из-за поста или диеты

Москва, 21 марта. Главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников предупредил о риске заболевания из-за поста или диеты.

Терапевт напомнил, что зимой иммунитет человека ослабевает, поэтому весной происходит обострение хронических заболеваний и появляются новые болезни. К тому же люди легкомысленно относятся к весенней погоде, отметил медик.

«Кроме того, весной пост, и во время поста многие люди неразумно относятся к своему питанию, ограничивая себя совершенно во всем», — цитирует эксперта сайт радио «Говорит Москва».

Тяжельников подчеркнул, что питаться сбалансировано нужно даже при соблюдении диеты или поста. Следует придерживаться нормы потребления жиров, белков и углеводов. Несоблюдение этих пропорций для организма становится дополнительным стрессом. Человек заболевает, а после простудного заболевания обостряется и риск хронических заболеваний, уточнил терапевт.

Тяжельников подчеркнул, что относиться к собственному здоровью особенно внимательно нужно людям пенсионного возраста.

Ранее советы по питанию в пост дала врач-диетолог АО «Медицина» Елена Златинская, сообщает RT. В одном приеме пищи Златинская советует сочетать злаковые и бобовые. Это позволит получить оптимальный набор аминокислот, которые нужны для строительства белков.

Полноценной заменой мяса специалист назвала рыбу и морепродукты. По словам диетолога, железо, белок, фолиевую кислоту, цинк и витамины А, В12 и D можно получить из растительных продуктов и орехов.