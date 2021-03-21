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Российский посол прокомментировал решение Лондона увеличить ядерный арсенал

Российский посол прокомментировал решение Лондона увеличить ядерный арсенал

Лондон, 21 марта. Выбрав курс на наращивание ядерного потенциала, британские власти нарушили ряд международных соглашений, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По словам дипломата, намерение Лондона увеличивать число ядерных боеголовок во всем мире, в том числе «среди американских экспертов», вызвало «большое удивление».

«Они думают: «Великобритания, что ты делаешь?» Вы увеличиваете количество боеголовок на 40%. Это нарушение договора о нераспространении и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок», — сообщил глава российской дипмиссии в Лондоне в интервью британской радиостанции LBC.

В свете принятых решений британское правительство должно вступить в переговоры по ядерному разоружению, считает Келин.

Новая оборонная политика Лондона подразумевает расширение ядерного арсенала Соединенного Королевства до 260 боеголовок, сообщает RT. В 2010 году правительство Великобритании заявляло о намерении сократить размер ядерного арсенала к середине 2020-х с 225 до 180 боеголовок.

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