Российский посол прокомментировал решение Лондона увеличить ядерный арсенал

Лондон, 21 марта. Выбрав курс на наращивание ядерного потенциала, британские власти нарушили ряд международных соглашений, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По словам дипломата, намерение Лондона увеличивать число ядерных боеголовок во всем мире, в том числе «среди американских экспертов», вызвало «большое удивление».

«Они думают: «Великобритания, что ты делаешь?» Вы увеличиваете количество боеголовок на 40%. Это нарушение договора о нераспространении и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок», — сообщил глава российской дипмиссии в Лондоне в интервью британской радиостанции LBC.

В свете принятых решений британское правительство должно вступить в переговоры по ядерному разоружению, считает Келин.

Новая оборонная политика Лондона подразумевает расширение ядерного арсенала Соединенного Королевства до 260 боеголовок, сообщает RT. В 2010 году правительство Великобритании заявляло о намерении сократить размер ядерного арсенала к середине 2020-х с 225 до 180 боеголовок.