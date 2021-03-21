Индия сообщает о крупнейшей за четыре месяца коронавирусной вспышке

Нью-Дели, 21 марта. Индия сообщила о 40 953 новых случаях заболевания коронавирусом, что является самым крупным ежедневным скачком почти за четыре месяца.

Согласно информации с сайта The Guardian, за прошедшие сутки в Индии от COVID-19 скончались 188 человек. Общая смертность составляет практически 160 тыс. граждан. Об этом сообщило министерство здравоохранения, подтверждая, что количество новых заражений продолжает возрастать.

Некоторые регионы Индии уже ввели новые пандемические меры, включая закрытие ресторанов. В настоящее время рассматриваются другие варианты. Врачи объясняют новую волну инфекции халатным отношением людей к ношению масок и другим мерам социального дистанцирования. Медики предупредили, что больничные палаты быстро заполняются в таких штатах, как Махараштра.

Местные власти сообщают о рекордных 25 тыс. случаев заболевания, из которых 3 тыс. приходится на финансовую столицу Мумбаи. Штат с населением в 112 млн человек ввел до конца месяца запреты на кинотеатры, отели и рестораны. Главный министр Уддхав Теккерей предупредил, что более масштабная самоизоляция является одним из вариантов решения проблемы.

Рост числа случаев заболевания COVID-19 в Индии достиг пика в сентябре, когда за сутки обнаружили почти 100 тыс. зараженных. После этого уровень заболеваемости снижался до конца февраля, а теперь возникла новая вспышка, что намекает на очередную волну коронавируса в стране.

Ранее сообщалось, что Китай одобрил использование еще одного препарата для вакцинации от коронавируса.