«Мисс Бишкек — 2012» Зульфира Эркинбекова умерла от рака в 27 лет

Бишкек, 21 марта. 27-летняя Зульфира Эркинбекова вела активный образ жизни, делала успехи в работе, растила дочь и ждала сына. Но беда пришла откуда не ждали. Модель скончалась от рака яичников.

В декабре у Зульфиры прошли вторые роды. Мальчик родился здоровым, но у молодой мамы после выписки начались осложнения. У нее начал расти живот, который за несколько дней достиг размеров, как на девятом месяце беременности. Накопилось девять литров жидкости, часть из которой направили на гистологию. Врачи выявили страшный диагноз – рак яичников четвертой стадии и канцероматоз брюшины.

Модели требовалась дорогостоящая операция. Родственники открыли сбор средств, требовалось около $20 тысяч. 13 марта Зульфира вместе с мужем отправились за границу на лечение. Дома у них остались 5-летняя дочь и 4-месячный сын.

«Молю о помощи всех, кто может помочь! На данный момент я уже в Турции с мужем, в клинике. После обследования мне назначили операцию, а далее будут курсы химиотерапии. Это долгий и тяжелый путь, но сдаваться нельзя!» – писала королева красоты в соцсетях.

Несмотря на желание девушки жить, врачи не успели. Она скончалась на больничной койке в Стамбуле.

Ранее онколог рассказал о первых симптомах рака языка, при появлении которых нужно обратиться к врачу. Заболевание обычно начинается с развития узелка или трещины, появления неприятных ощущений в области этого изменения на слизистой оболочке языка. В запущенных стадиях возможно зловонное дыхание, разрушение опухоли, кровоподтеки, кровотечение.