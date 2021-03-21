Землетрясение магнитудой 4,7 произошло около берегов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 21 марта. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7 в акватории Тихого океана, информирует пресс-служба главка МЧС по Камчатскому краю.

Согласно данным портала службы срочных донесений города Обнинска, землетрясение произошло ранним утром воскресенья. Оно было зарегистрировано как неощущаемое сейсмособытие магнитудой 4,7. Его очаг залегал на глубине 60 километров.

Сейсмособытие произошло в акватории Тихого океана, в 189 километрах южнее поселка Усть-Камчатска. Подземные толчки не ощущались в населенных пунктах края, угроза цунами не объявлялась. Звонки в единую диспетчерскую службу края не поступали от граждан.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Курил. Эпицентр находился в 185 километрах южнее от города Северо-Курильска.