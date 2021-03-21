Названы способы накопить на достойную пенсию за 30 лет

Москва, 21 марта. Финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак рассказал о способах накопить на достойную пенсию за 30 лет.

Специалист отметил, что через 20-30 лет на пенсию начнут выходить россияне, которым сейчас 30-40 лет. Этот возраст Верещак назвал хорошим для начала формирования пенсионного капитала. Очень важную роль при накоплении средств играют время и эффект сложного процента. В расчетах специалист предложил учитывать средний доход рынка, инфляцию, темпы обесценения рубля и другие факторы, уточнил финансовый советник.

Спрогнозировать инфляцию можно только очень примерно, отметил Верещак. Предсказать изменение потребностей возможно при наличии статистических данных за продолжительный период.

«Пусть доход равен 30 000 руб./мес. и инвестирует человек 15% этой суммы в течение 25 лет. При прочих равных накопить удастся 45 500 долларов, что создаст дополнительный источник дохода в 110-150 долларов или 8-11 тыс. руб. в месяц», — отметил финансовый советник в статье для агентства «Прайм», напомнив, что это почти вторая пенсия в нынешних реалиях.

По словам эксперта, хорошим выбором для инвестиций станет рынок ценных бумаг. Инвестировать можно в бизнес через акции и облигации, в драгоценные металлы через специализированные ETF и в недвижимость через инвестиционные трасты REIT.

Государство стремится создать для инвестирования все условия, напомнил Верещак. Получить налоговые льготы, в частности позволяют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). В то же время специалист подчеркнул, что тем, кто всерьез задумался о формировании пенсионных накоплений, без профессиональной помощи не обойтись.

Ранее RT сообщило, что при назначении выплаты семьям с детьми от трех до семи лет Минтруд РФ начнет учитывать движимое имущество, недвижимость и проценты по вкладам. Получить пособие не смогут россияне с новыми мощными автомобилями.