Солнцев назвал причины закрытия «Холостяка» с Тимати

Москва, 21 марта. Шоу «Холостяк» с участием рэпера Тимати могли закрыть досрочно из-за низких рейтингов. Об этом заявил экс-участник телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев.

Рэпер ранее обратился к поклонникам в своем Instagram, заявив, что вынужден закрыть «Холостяк» после первого выпуска, так как в Сети уже рассекретили финал. Фанаты ранее заметили, что Тимати отдыхает на Мальдивах с одной из участниц проекта Марией Вебер. Однако в искренние мотивы рэпера не поверил Солнцев. В интервью iReactor он объяснил свою позицию.

«Перед нами ложь, фальшь и брехня бесконечная», — заявил экс-участник «Дом-2».

Солнцев убежден, что на самом деле шоу если и закроют, то из-за низких рейтингов, которые увидел телеканал ТНТ. Тимати же, по его мнению, просто подсуетился раньше и «слил» информацию в Сеть.

Слухи об отношениях Тимати с Вебер появились после того, как ее заметили в школе серфинга рэпера на Мальдивах. Обучение стоит 5 млн рублей.

Тимати ранее с размахом отметил день рождения дочери Алисы на Мальдивах. На празднике не присутствовала ее мать, модель Алена Шишкова.