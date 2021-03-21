Принц Чарльз решил ответить Гарри и Меган за всю королевскую семью

Лондон, 21 марта. Принц Уэльский Чарльз решил проявить инициативу и ответить герцогу и герцогине Сассекским на их слова, произнесенные во время интервью с телеведущей Опрой Уинфри.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали ряд заявлений о королевской семье. Они утверждают, что были разговоры о цвете кожи их сына Арчи, и что его супруге отказали в помощи, когда у нее появились суицидальные мысли. Об этом сообщает Mirror.

Букингемский дворец ждал 56 часов прежде чем выпустить короткое заявление, в котором говорилось, что они опечалены, но будут заниматься этим вопросом в частном порядке.

«Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассмотрены семьей в частном порядке», — говорилось в заявлении королевской семьи.

Хотя сообщение пришло непосредственно от королевы Великобритании Елизаветы II, королевский эксперт Роберт Джобсон полагал, что, возможно, именно Чарльз руководил дискуссиями о том, как реагировать в этой ситуации.

«Я думаю, что принц Уэльский взял на себя инициативу в случае с реакцией Букингемского дворца. Королеве 94 года, а герцог Эдинбургский недееспособен, так что Чарльз попытается успокоить ее и извлечь из этого уроки, чтобы можно было что-то сделать к всеобщему удовлетворению. Королевская семья любит действовать как команда, и если она разгромлена, то они любят реагировать как единое целое, как семья», — утверждает эксперт.

Ранее сообщалось, что Елизавета II расстроилась из-за скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри.